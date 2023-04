Wheatle si batte come un leone con Varnado

SACCAGGI 6: ci prova, lotta, sa che di fronte ha una montagna altissima da scalare, ma non molla. Sinceramente non è facile giocare contro certe squadre e certi avversari, ma su Sacca in un modo o nell’altro si può sempre contare.

COPELAND 6: dimostra una voglia matta di incidere sulla partita, forse anche troppo, e per questo va premiato. La difesa di Cremona lo imbriglia, lui tenta di liberarsi, ma non ci riesce.

WHEATLE 7,5: si batte come un leone in difesa dove va in aiuto ai compagni, in attacco quando trova la chiave giusta diventa difficile da marcare se non impossibile. Una prova tutta muscoli e qualità.

VARNADO 8: va pentole e coperchi mandando in crisi la difesa di Cremona che non sa a che santo votarsi per fermarlo, chiude con una doppia-doppia da 23 punti e 12 rimbalzi che fotografano quella che è stata la sua partita ovvero da migliore in campo.

MAGRO 6: fa quello che può visto che sotto le plance è lotta dura, ma lui non si scansa e si adegua. Cala quando le energie vengono a mancare, ma alla fine porta il suo contributo alla causa.

DELLA ROSA 6: il capitano prova a mettere un po’ di brio alla squadra e ci riesce pure consentendo a Pistoia prima di ritornare in partita e poi di rimanere incollata a Cremona.

POLLONE 6: di dedica alla difesa tornando ad essere a sprazzi quel giocatore che non lascia rifiatare l’avversario, sempre mani addosso e pronto a punzecchiare.

BENETTI 6: tanta intensità e fisicità al servizio della squadra. Lotta e non si fa intimidire dando minuti preziosi.

BRIENZA 6,5: dopo un approccio decisamente negativo richiama i suoi all’attenzione e la squadra cambia. Si sbraccia per chiamare la difesa, fa il possibile per limitare Cremona, ma non può combattere contro la maggiore profondità del roster e talento degli avversari.

M.I.