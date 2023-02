Wheatle mostruoso, Copeland una macchina

Saccaggi 7: personalità e leadership al servizio della squadra. Sacca sa come si giocano certe partite e soprattutto cosa bisogna fare per vincerle.

Copeland 8: una macchina da canestri praticamente perfetta. Inizia a infilare la retina di Udine e non si ferma fino alla fine non dimenticandosi di dare una mano in difesa.

Wheatle 8,5: mostruoso non c’è altro dire. 21 punti, 12 rimbalzi e 3 assist, ma soprattutto una presenza in campo incredibile. Udine non sa come fermarlo in compenso Carl sa benissimo come non far passare gli avversari. Sentenza dall’arco.

Varnado 6,5: era il sorvegliato speciale e spesso Udine gli ha montato una difesa dura e aggressiva. Jordon comunque ha portato il suo contributo. Stranamente impreciso ai liberi.

Magro 7: una prestazione di grandissima utilità e quantità tanto da mettersi in tasca i lunghi di Udine e dire che non era cosa facile visto chi erano i diretti avversari. Daniele è sempre al posto giusto nel momento giusto.

Della Rosa 7: partita di grande intensità condita da canestri importanti e bravo a tenere alto il ritmo. Difende come al solito in maniera aggressiva e fa girare la squadra ottimamente.

Benetti 7: sempre più dentro la squadra. Un giocatore che serve, che fa le cose che non entrano nei tabellini, ma che sono di grande utilità.

Pollone 6,5: manda in tilt Gentile che non sopporta la sua marcatura, tira quando serve e difende in maniera impressionante.

Brienza 8,5: prepara un piano partita perfetto che va perdere la trebisonda a Udine che non riesce più a capirci niente. Come al solito tutto parte dalla difesa che definire solida è usare un eufemismo, ma è tutta la squadra che gira come una macchina i cui meccanismi sono bene oliati. Pistoia vince sul piano tattico e anche dal punto di vista caratteriale e questo è un ulteriore passo in avanti importante.

M.I.