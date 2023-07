Wheatle giura fedeltà a Pistoia "Ci aspetta un anno di emozioni"

Il Pistoia Basket e Carl Wheatle ancora insieme. L’ala britannica ha firmato un contratto che lo legherà alla società biancorossa per un altro anno. Wheatle è pronto quindi ad iniziare la sua quinta stagione con la maglia di Pistoia e proprio nel primo anno, poi interrotto causa Covid, aveva iniziato a saggiare la massima serie e adesso ci ritorna dopo aver messo a segno numeri importanti in A2. Nella stagione appena conclusa oltre a giocare 32’ di media ha totalizzato 11,2 punti nella regular season cresciuti a 12,2 nella fase ad orologio, mentre nei playoff ha messo a referto 7,7 rimbalzi catturati col 52 per cento nel tiro da 2 ed il 75 per cento ai liberi. I numeri contano, ci mancherebbe, ma spesso non dicono tutto ed è il caso di Wheatle. Le statistiche non riescono a spiegare bene l’importanza dell’ala biancorossa all’interno della squadra e soprattutto per il gioco voluto da coach Nicola Brienza. Wheatle, in modo particolare durante questo anno, ha ricoperto praticamente tutti i ruoli dal play al pivot e sempre con grandi risultati dando una grandissima mano alla squadra. Diciamo che si tratta di un giocatore duttile, uno di quelli che ogni allenatore vorrebbe avere perché non solo rappresentano una sicurezza ma sono utili per ogni stagione. Avere in squadra uno come Wheatle ti consente di avere molte più soluzioni sia offensive che difensive, di variare i quintetti di avere opzioni soprattutto in difesa che tatticamente possono fare la differenza. Wheatle, insomma, è un giocatore fondamentale, la base su cui costruire il resto della squadra perché sai che puoi sempre contarci.

E’ piuttosto evidente che la sua riconferma rappresenti un primo tassello importante per la costruzione della squadra in linea con l’idea di continuità che il diesse Marco Sambugaro ha chiaramente detto di volere perseguire. Un’idea giusta, giustissima, visto che è stata alla base dei successi ottenuti da Pistoia in questi ultimi anni. In altre parole giocare in serie A partendo da alcune certezze è senza alcun dubbio un’ottima scelta da parte di Pistoia.

"Sono felicissimo di aver rinnovato l’accordo con Pistoia – ha spiegato Wheatle – dopo aver conquistato la promozione, appena trascorso qualche giorno, ho parlato con la dirigenza e mi è subito piaciuta l’idea di rimanere in questa città anche nella prossima stagione ed andare a giocare in A1. Mi rende felice ed orgoglioso il fatto di averla conquistata sul campo e, adesso, non vedo l’ora di ricominciare sapendo di poter contare sul pubblico del PalaCarrara che merita sicuramente la categoria: sarà emozionante ripartire col resto dei compagni di questa avventura e con chi arriverà di nuovo".

Maurizio Innocenti