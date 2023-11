Volley - Serie D. Bottegone al big-match. Occasione per Buggiano

Ottavo turno d’andata in D femminile, quarto in D maschile. Nel girone B di D "gentil sesso", oggi alle 18 Porcari – AM Flora Buggiano (4 punti le padrone di casa, 5 le borghigiane) e dalle 21 la Cerretese capolista a 18 incrocia il Progetto Volley Bottegone di Michele Barbiero, quarto a 15. Nel girone C, dalle 21 alla palestra Bartolomeo Sestini di Agliana, il Volley Aglianese del duo Lazzarini – Donnini, ultimo a 1, sfiderà Capannoli, terz’ultimo a 6. Nel girone B di D maschile, dalle 18 ad Alberghi di Pescia, la Pallavolo Delfino, ultima a 0, cercherà il primo successo contro Camaiore, penultimo a 1. Bottegone alle prese con le influenze di Gioffredi e Niccolai. "Ci siamo allenati bene, speriamo di poter fare una bella gara", sostiene il direttore sportivo Luigi Speciale. "È un altro scontro diretto per la salvezza, contro tante ex", asseriscono dall’entourage di Buggiano. La nuova coppia, Pellegrini-Bagni, funziona e patron Leandro Landi pensa di aver svoltato. "Anche questa settimana ci siamo allenate tutte. Kolaj si sta rimettendo dall’infortunio alla spalla. Il morale è buono, cercheremo di fare il meglio possibile", le parole del trainer neroverde Luca Lazzarini. "I ragazzi stanno bene e sono desiderosi di vincere", assicurano da Pescia.

G.B.