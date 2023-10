Volley - serie C. Aglianese col dubbio Targioni. Il Blu cambia, Pescia ambizioso

In attesa dei tornei di C e D maschile, domani prende avvio il campionato di serie C femminile. Nel girone B, la prima squadra del Volley Aglianese ospiterà il Volley Club Le Signe dalle 21 al Pala Capitini di Agliana; allo stesso orario in campo il Blu Volley Quarrata a Carmignano contro il Punto Sport Volley e il Montebianco Pieve a Nievole a Empoli con la Timenet. Nel girone C, sempre dalle 21 a Massa, l’ambizioso Delfino Pescia farà visita alla Robur. Nell’ambiente aglianese un po’ di apprensione per il capo coach Marco Targioni, all’ospedale per dolori addominali: si spera sia dimesso in tempo, altrimenti toccherà alla vice Martina Spagnoli. Cambio di libero all’ultim’ora per il favoritissimo Quarrata di patron Stefano Ostento: la pesciatina Alessia Rosellini dice addio al volley (problemi al tendine di Achille), le subentra Virginia Maestripieri, un gradito ritorno. "Centrare uno dei due posti playoff disponibili non è impresa facile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze, certi dell’aiuto che ci darà il caloroso popolo rossoblù", le parole del neo trainer pesciatino Simone Fiori.

Gianluca Barni