Volley - serie b2. Fenice cerca il bis. L’ospite è Firenze

Il guanto di sfida. Lo lancia, il Pistoia Volley La Fenice alla Rinascita Volley Firenze, con cui si confronterà domani alle 21 alla palestra Anna Frank. Reduce dal bel successo di Seravezza contro il Volley Canniccia e forte dei 2 punti in classifica nella prime due giornate di serie B2, la squadra allenata da Testi andrà alla ricerca del sorpasso in graduatoria proprio ai danni delle gigliate, (4 punti sin qui accumulati). Una formazione, quella fiorentina, abituata a lottare punto a punto (rarissimo il caso di una compagine che vince le due prime gare al tie-break). "Le giocatrici stanno tutte bene, eccezion fatta che per Franciolini, che da tempo combatte un fastidioso mal di schiena. Sono determinate a ripetersi", le parole del dirigente fuxiablu Maurizio Lucchesi. La rosa-giocatrici pistoiese è corta, ma le nuove arrivate si sono ben amalgamate con le atlete confermate e questo è decisamente un bel segnale.