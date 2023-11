Volley - serie b2. Ancora un brusco stop per La Fenice. Scatta il primo campanello d’allarme

"Houston, abbiamo avuto un problema". Stavolta il Pistoia Volley La Fenice cade anche in trasferta, a Stia nel Casentino, al cospetto dell’Arnopolis: 3-0 (22, 28, 22 i parziali) nella sesta giornata d’andata del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Le fuxiablu di coach Cristiano Testi sprecano molto e vengono regolarmente castigate. Alla fine della gara, l’allenatore non nasconde i problemi. "Peccato, perché abbiamo visto miglioramenti sotto il profilo del gioco, ma nei momenti decisivi non siamo stati lucidi per capitalizzare vantaggio e palle-set. Arnopolis è stato, invece, molto concreto: ha sbagliato meno di noi. Continuiamo a regalare, poi diventa difficile recuperare. In un torneo così equilibrato, ogni partita va affrontata come se fosse una finale: rischi di buttare punti che alla fine potrebbero essere determinanti ai fini della salvezza". La Fenice scende al quart’ultimo posto della classifica, con 4 punti, in zona-retrocessione. Sabato prossimo i punti si faranno pesanti, visto che alla palestra Anna Frank arriva Calenzano, nono a quota 7. Tabellino: Lopez 11, Mazza 17, Massaro 4, Bini 0, Cicchitelli 13, Guarducci 1, Betti 2, Mantellassi 7, Franciolini 0, n.e. Gaggioli, Gualtierotti.

Gianluca Barni