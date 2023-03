Volley: l’ABC Ricami perde Ma si porta a casa la salvezza

Mai sconfitta fu più gradita. L’ABC Ricami, con Pieraccioni out e alcune atlete non al meglio della condizione, esce battuto dal confronto di Porto San Giorgio con il De Mitri-Carlo Forti (3-1; 23-25, 25-23, 25-17, 25-18), ma con la salvezza matematica in tasca a cinque giornate dalla fine della stagione regolare del campionato femminile nazionale di serie B2. Le giocatrici fuxiablu scendono in sesta posizione della classifica con 37 punti, a -2 dal Polverigi quinto, ma festeggiano egualmente. Quattro set, di cui un paio giocati alla pari e altri due equilibrati fino a metà. "Torniamo dalle Marche, da una trasferta massacrante con la soddisfazione di aver portato a casa la salvezza matematica a cinque giornate dalla fine – afferma coach Davide Ribechini –. La stagione scorsa avevamo festeggiato all’ultima giornata, in questa prima. E così è andata, nonostante i problemi, compresa l’indisponibilità di Pieraccioni. Nota lieta, la prova di Amanda Valentini, classe 2004, che dopo tanto attendere ai box è stata chiamata in campo in un momento delicato, facendosi trovare pronta. Ora testa al Riccione, quarta in classifica. All’‘Anna Frank’ sarà spettacolo".

Gianluca Barni