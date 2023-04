Volley giovanile Aglianese U18 in evidenza

Un piazzamento che profuma di vittoria. Grosso risultato della squadra under 18 del Volley Aglianese che ad Ancona, al torneo Easter Volley, si è classificata al nono posto su trentadue formazioni partecipanti. La competizione internazionale giovanile tenutasi nelle Marche ha visto al via 108 compagini delle categorie under 13, 14, 16 e appunto 18. Il Volley Aglianese di patron Luciano Bonacchi ha preso parte alla manifestazione under 18, conquistando un risultato prestigioso. "Si tratta di un grande traguardo", esulta il responsabile del settore giovanile del club neroverde, il pratese Luca Lazzarini. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla Stella Rossa Belgrado. "Nella nostra categoria c’erano un’équipe statunitense, le croate del Pula e una squadra slovacca. Ma non solo. Abbiamo affrontato e perso 2-1 contro la Nazionale under 16 della Lettonia ed è stata un’autentica battaglia. Le nostre ragazze sono state davvero lodevoli: hanno tirato fuori cuore e tecnica. Attraverso questo tipo di esperienze si cresce". I complimenti, allora, sono d’obbligo.