Volley: festeggiano Quarrata, Bottegone e Zona Mazzoni

Poker di vittorie sfiorato. Le squadre pallavolistiche di serie C e D vanno vicine a un superbo quattro su quattro in termini di affermazioni. In C femminile, la capolista Blu Volley Quarrata stende 3-0 (19, 12, 22 i parziali) la seconda della classe a Signa, mentre il Volley Aglianese cede tra le mura amiche 3-2 (20-25, 26-24, 19-25, 25-23, 15-12) al Punto Sport Poggio a Caiano; in D "gentil sesso", il Progetto Volley Bottegone di Michele Barbiero è da applausi a Calenzano, in casa della terza (3-1; 25-17, 21-25, 27-25, 25-19) allenata dall’ex tecnico dell’Aglianese Federico Guidi; in D maschile, torna al successo la Zona Mazzoni (3-2; 25-22, 25-23, 17-25, 22-25, 15-13) contro le Cascine Volley Empoli. Quarrata, che andrà ai playoff da primo della classe, ha giocato in modo imperioso.

"Non c’è stata partita: le atlete, più libere di testa dopo la conquista matematica del primato, hanno dominato. Questo fa ben sperare in chiave-promozione", fanno sapere da casa mobiliera. "La nostra è la felicità della capolista: abbiamo vinto con una rivale che come roster c’è superiore – sostiene il diesse di Bottegone Luigi Speciale –. Questa compagine ha perso tre partite in due anni: tanto di cappello. Peccato per il comportamento del pubblico: una caduta di stile". "Nonostante le gravose assenze, abbiamo vinto una bella gara", la chiosa da casa-Zona Mazzoni.

Gianluca Barni