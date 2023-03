Volley Aglianese si avvicina al quarto posto Blu in scioltezza, Bottegone e Mazzoni ko

Nella giornata dello strappo portentoso del Volley Aglianese e del compitino svolto con successo dal Blu Volley Quarrata, cade Bottegone e si spegne la Zona Mazzoni. In serie C femminile, il Volley Aglianese espugna 3-1 (25-12, 25-21, 23-25, 25-23) Fucecchio terzo della classe, portandosi a una lunghezza dalla quarta posizione della classifica, occupata da Pescia: sabato scontro diretto. "Avevamo l’occasione di dimostrare quanto siamo cresciute rispetto al girone d’andata e non abbiamo mancato l’obiettivo. La determinazione e la carica ci hanno permesso di portare a casa un bellissimo risultato. Ora testa alla prossima, che non sarà da meno", il commento di capitan Sofia Quadrino. Vince 3-1 (25-22, 25-18, 22-25, 25-17) anche la capolista Blu Volley a Borgo a Buggiano con l’AM Flora: a 4 turni dal termine della stagione regolare, sono 10 i punti di vantaggio dal Volley Club Le Signe, secondo. In D femminile, il Porcari del tecnico pistoiese Luchetti dà un dispiacere al Bottegone di Barbiero: 3-1, 25-21, 22-25, 25-20, 28-26. Bottegone e Porcari appaiate a 45, Calenzano 43. In D maschile, capitombolo dei giovani dei Vigili del fuoco del bulgaro Jancov a Monte San Savino: 3-0, 17, 20, 20.