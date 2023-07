Volley Aglianese cresce Ecco la seconda squadra

Una categoria e un allenatore nuovi. Il Volley Aglianese ha fatto nuovamente centro: desiderava ardentemente la serie D per la propria seconda squadra (e non solo: c’è tutto un progetto dietro) e l’ha ottenuta con merito dalla Fipav regionale, voleva un altro tecnico per completare il proprio staff e l’ha trovato in Claudio Donnini. Dopo aver provato a conquistare la promozione sul campo e poi tentato di acquisire la serie D da altri sodalizi, infine la società neroverde ha partecipato con successo al bando "Wild Card", finalizzato a consentire l’accesso di squadre giovanili ai campionati regionali di serie D, maschili e femminili: c’erano tre posti in ballo e uno se l’è aggiudicato arrivando seconda: aveva i giusti requisiti. Il progetto del club della Piana pistoiese è presto svelato: far giocare in D giovani e giovanissime per prepararle alla prima squadra, attualmente impegnata nel torneo di C. Tutto ciò fa presumere la volontà di crescita del team: in futuro, potrebbe esserci la serie B2, ovvero un campionato nazionale. Proprio grazie agli strabilianti numeri raggiunti (circa 250 tesserate), il Volley Aglianese disputerà tutti i campionati, anche con due formazioni. Claudio Donnini approda ad Agliana per questo: allenerà serie D, Prima Divisione e Under 18 (gruppo unico formato da 22 atlete) con il direttore tecnico Luca Lazzarini.

Gianluca Barni