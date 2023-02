"Vogliamo tutti raggiungere l’obiettivo"

Un’altra prestazione di forza, di carattere, di qualità, di capacità di leggere la partita da parte della Pistoiese, che passa anche a Forlì. Una partita non facile per gli arancioni sia per la forza degli avversari e sia per le condizioni meteo e del terreno di gioco che non hanno di certo aiutato. "Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e organizzata – ha affermato il match-winner Nicola Andreoli (suo il gol del 3-2 finale) ai microfoni di Tvl – in un campo difficile dove la palla scorreva male. Se a questo aggiungiamo il freddo e il vento, è evidente che il coefficente di difficoltà fosse alto. Siamo andati in svantaggio ma abbiamo ripreso subito in mano la partita – ha ripercorso –, poi ad inizio secondo tempo hanno trovato il pareggio e noi abbiamo reagito da grande squadra, trovando il definitivo sorpasso. Questa vittoria – ha sentenziato – ha un’importanza incredibile". Non ci sono dubbi sul fatto che il successo contro il Forlì sia stato molto importante, non fosse altro perché la Pistoiese ha rosicchiato altri punti alla capolista Giana Erminio e adesso si trova a due lunghezze di distanza.

La vittoria è stata importante anche perché ha dimostrato ancora una volta la forza di questa squadra che non molla mai e dire che contro il Forlì la Pistoiese era andata in svantaggio e dopo aver recuperato ed essere passata avanti ha subito il pareggio degli avversari ad inizio secondo tempo. "In tutte le partite dovremmo andare in svantaggio per vincerle – ha detto sorridendo il centrocampista – a parte questo, abbiamo dimostrato che siamo una squadra unita, compatta, che rema tutta dalla stessa parte e che vuole raggiungere questo obiettivo. Insieme a una città intera". Alla fine della stagione mancano diverse partite e la Pistoiese ha sicuramente riaperto i giochi per quanto riguarda la vittoria finale. C’è da continuare su questa strada consapevoli del fatto che adesso gli scontri con le squadre di vertice sono terminati, ma non per questo le partite si fanno meno difficili. Anzi, è proprio quando ti trovi ad affrontare squadre che possono scendere in campo libere mentalmente o che non hanno niente da perdere che le difficoltà aumentano.

La squadra ha dimostrato di sapere come affrontare le partite e il tecnico Luigi Consonni ha costruito una mentalità vincente per cui c’è da giurare che la Pistoiese proseguirà il suo viaggio tenendo la barra dritta. "Abbiamo dato un’occhiata alla classifica – ha concluso Andreoli – e sappiamo di aver recuperato altri punti, ma oltre a quello non ci abbiamo pensato tanto perché sappiamo che ogni domenica dobbiamo scendere in campo per vincere perché una squadra che vuole conquistare un campionato e si trova in svantaggio deve provare a fare sue tutte le partite se vuole recuperare".

Maurizio Innocenti