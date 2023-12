Vittorie natalizie per Progetto Volley Bottegone e AM Flora Buggiano

Festività felici per Progetto Volley Bottegone e AM Flora Buggiano, vittoriose nel girone B del torneo di serie D femminile rispettivamente 3-0 (17, 20, 20) alla palestra Martin Luther King contro la Libertas System Volley Lucca e 3-1 (25-18, 25-21, 20-25, 25-11) al Pala Spadoni con Montelupo. Malinconiche per l’Aglianese-2, strapazzata 3-0 (15, 15, 18) a Nodica dal Migliarino nel girone C di D "gentil sesso" e il Delfino Pescia maschi, superato 3-1 (26-24, 18-25, 28-26, 25-9) in casa dalle Cascine Empoli. Questo il bilancio dell’11° turno del torneo di serie D donne e del 7° di serie D uomini. Bottegone terzo in graduatoria con 26 punti, a -1 dalla vetta (ergo dalla Cerretese), Buggiano settimo a 13, Aglianese penultima a 7 e Delfino ultimo a 3. "Squadra in forma, non ci voleva la sosta natalizia", scherza il "guru" di Bottegone, Athos Querci. "Terza affermazione consecutiva e buon Natale", esultano dall’ambiente borghigiano.