Vittorie extralusso per Quarrata e Agliana. Nuovo stop per Montale

Imprese da sogno. Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ed Endiasfalti Agliana si regalano una giornata di gloria, nella fattispecie l’11a di ritorno della regular season di serie C Gold: il primo viola 73-70 il parquet della Virtus Siena, la seconda fa, se possibile, ancora meglio, domando 85-83 Castelfiorentino al PalaCapitini. Quarrata resta all’ottavo posto della classifica con 28 punti, Agliana al nono due lunghezze sotto. Nella 9a giornata di ritorno della C Silver, sconfitta per Montale a Carrara (83-61); Montale è ancora terz’ultimo in graduatoria a quota 8. Per Quarrata partita combattutissima, nonostante il vantaggio anche in doppia cifra nel primo tempo. "Grande prova dei ragazzi – dice coach Alberto Tonfoni –. Venivamo da una settimana molto complicata. È stata una battaglia: Siena ci ha reso la vita difficilissima. Conquistare i due punti su un campo del genere e contro una squadra così attrezzata significa molto. I ragazzi hanno giocato con l’atteggiamento giusto. È una vittoria pesantissima e che ci dà tanto morale. Ora pensiamo alla gara con Altopascio, che all’andata ci ha battuto". Quarrata: Zucconi, Balducci 21, Mazzullo 2, Cantrè 3, Falaschi 6, Rossi 10, Federico Regoli 13, Frati, Riccio 6, Frangioni, Calugi, Mustiatsa 12. Con cuore, testa e determinazione Agliana torna grande contro una big del campionato: affermazione fondamentale per morale e classifica. Gioco spumeggiante, attenzione difensiva e tanta energia, Castelfiorentino è stato sotto per tutto l’incontro. Un successo che è linfa vitale per tutta la stagione dell’Endiasfalti, frutto di una gran prestazione di squadra ma anche grazie a un capitan Nieri imprendibile e all’MVP Mucci, preciso nell’impostare il gioco, un cecchino nel tiro dalla lunga distanza. Agliana: Nesi 12, Mucci 15, Zita 3, Bruno 14, Bibaj ne, Razzoli 7, Nieri 21, Tuci 4, Bonistalli, Cannone, Tommei 9.

Gianluca Barni