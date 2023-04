Vittori firma il pari con Cagliari Ora Pistoia affronta la capolista

La squadra dovrà fare a meno del suo allenatore ancora per un’altra partita. Nel frattempo però, si può dire che il gruppo abbia fatto quadrato ed abbia capitalizzato al meglio, sul campo, la delusione per la squalifica di tre giornate comminata a coach Filippo Treno. Questo stando perlomeno agli ultimi risultati colti dall’Hockey Club Pistoia, reduce da un 1-1 interno contro il Cus Cagliari. Un pareggio (griffato da Vittori) arrivato pochi giorni fa nel match valido per la sesta giornata della Serie A1 202223 di hockey su prato, che rappresenta il terzo risultato utile consecutivo. Gli arancioni restano adesso al quinto posto della classifica del girone B con 3 punti e possono contare su due lunghezze di vantaggio nei confronti del fanalino di coda HT Sardegna. La risposta migliore alla conferma dello stop per tre giornate di Treno a causa di quanto avvenuto a Pisa nel dopo-gara alcune settimane fa, nonostante il referto del pronto soccorso ad attestare l’aggressione che avrebbe subito l’allenatore. Il "mister" potrà tornare a guidare la sua formazione dalla panchina il prossimo 6 maggio, nella trasferta contro Roma. Prima di allora però, Pistoia sarà chiamato ad un altro impegno: domenica prossima il programma del campionato prevede il match contro la capolista Lazio.