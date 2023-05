Via alla prevendita per la sfida playoff Pistoiese-Corticella

Ha preso il via la prevendita dei biglietti per la sfida playoff tra Pistoiese e Corticella di domenica 14 maggio (stadio Melani ore 16). I ticket sono disponibili online sul sito Etes e in tutti i punti vendita autorizzati (a Pistoia bar

Corallo in via Dalmazia

e a Montecatini tabaccheria Pieri in via Cividale. Questi i prezzi: tribuna centrale 45€, tribune laterali nord, sud, ex settore orange e tribuna jolly 10€, curva sud ospiti 10€, curva Nord 5€. Ingresso gratuito per i nati dal primo gennaio 2012 in poi. Questi gli orari apertura della biglietteria presso la gradinata dello stadio Marcello Melani:

Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, domenica dalle 11 alle 16:45. I biglietti saranno nominativi, dunque è necessario il documento d’identità per l’ingresso allo stadio. I tifosi sono invitati a fare la prevendita per evitare code al botteghino il giorno della gara.