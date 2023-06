Via alla prevendita La città si mobilita "Tutti a Casale"

Dopo aver impattato la serie di semifinale playoff contro Cantù (da 2-0 a 2-2), Pistoia ha l’inerzia dalla sua parte ed è pronta a giocarsi tutto in gara 5: la partita si giocherà martedì alle 20.45 al "PalaFerraris" di Casale Monferrato, in seguito alle due giornate di squalifica decise dal giudice sportivo dopo quanto accaduto a Desio in gara-2. Il costo del biglietto per il settore ospiti è di 10 euro. Queste le modalità di acquisto: vendita online a partire da quest’oggi sul circuito Vivaticket. La vendita sarà aperta in tutti i settori ad eccezione della curva riservata ai tifosi di Cantù. Di comune accordo fra le due società, il via libera alla prevendita (inizialmente previsto per ieri pomeriggio) è slittato ad oggi in attesa delle disposizioni comunicate dalla locale Questura.

La biglietteria del palasport di Casale Monferrato aprirà martedì dalle ore 19.