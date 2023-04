Via ai playoff al Pala Capitini Agliana e Quarrata alla prova

Una domenica a tutta pallacanestro in serie C. In primis, l’inizio dei playoff di C Gold, con la "prima" della serie tra Endiasfalti Agliana e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata (dalle 18 al Pala Capitini di Agliana); poi, per la 13a giornata di ritorno della stagione regolare di C Silver, dalle 18.30 a Livorno Libertas Liburnia – Libertas Montale, sfida tra l’ultima a 6 e la terz’ultima forza della classifica a 10. Intanto, che lo spettacolo abbia inizio ad Agliana, ove è previsto il tutto esaurito. Serie al meglio delle tre vittorie su cinque partite, con le prime due sfide che si giocheranno al Pala Capitini (gara-2 sarà mercoledì prossimo 3 maggio alle 21.15). Semifinale che si preannuncia spettacolare, tutta da vivere. Agliana ha dimostrato di poter reggere l’urto di Quarrata anche senza Nesi, ma ora aggiunge anche l’assenza del vice-capitano Tuci, Quarrata lamenta gli acciacchi di Falaschi (caviglia in disordine) e Federico Regoli. I playoff sono un altro torneo, tutto da scrivere: le parole saranno dettate dal campo e dal cuore delle due compagini. Gianluca Barni