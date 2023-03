Verso l’attesa sfida Pistoia-Cantù

Febbre da big-match. In seguito all’elevata affluenza registrata ieri, con tantissimi abbonati biancorossi che si sono recati al botteghino per ritirare il proprio biglietto in prelazione in vista della "Giornata biancorossa" di domenica in occasione della sfida tra Gtg Pistoia e Cantù (palla a due ore 18), la società biancorossa ha comunicato che la biglietteria di via Fermi sarà aperta in via straordinaria anche nella giornata odierna, dalle 17 alle 19.30, sempre per la prelazione riservata agli abbonati ma anche per l’emissione dei mini-abbonamenti per le tre partite della fase ad orologio (Dopo Cantù, ci saranno le sfide con Treviglio e Cremona). Restano invariati gli altri orari: domani dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nonché domenica dalle 10 alle 12 per la vendita dei mini-abbonamenti e dei tagliandi per partita con Cantù, domenica dalle 16 fino ad inizio match soltanto per i ticket della singola gara contro i lombardi. Il club ricorda che sia i mini-abbonamenti che il biglietto per la sfida di domenica sono acquistabili anche online su www.etes.it ed al bar Corallo di via Dalmazia.