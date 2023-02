Varnado non basta

Saccaggi 5: zero tiri e quattro palle perse, una fotografia di ciò che è stata la serata di Pistoia visto che questi numeri arrivano da uno che deve far girare la squadra. Copeland 6: gravato subito di falli è costretto a giocare con il freno a mano che ogni tanto allenta per poi tirarlo nuovamente. Viaggia a fiammate.

Wheatle 5: 38 da 2 punti, 01 da tre e 5 palle perse. Poco, troppo poco per quello che è uno dei perni di questa squadra. E dire che i compagni avevano un gran bisogno di una sua impennata.

Varnado 7: è l’unico che prova a tenere a galla la barca, ma predica nel deserto. Gli avversari lo francobollano ma lui in qualche modo riesce a destreggiarsi. L’unico, appunto.

Magro 5,5: di fronte non ha avversari impressionanti e sinceramente qualcosa in più ci saremmo aspettati visto anche la sua esperienza. Non fa malissimo, ma neppure eccelle, avrebbe potuto e dovuto cercare di dare una spinta maggiore.

Della Rosa 5: anche lui non tira praticamente mai e dire che c’era bisogno di provare a sbloccare la situazione, per il resto non incide come al solito.

Pollone 5: stesso discorso, i tiri vanno presi così come le responsabilità. In difesa non è aggressivo come altre volte e il mattoncino alla causa questa volta non riesce a portarlo.

Benetti 5: combina poco soprattutto in attacco dove sbaglia un paio di canestri facile, dà una mano al rimbalzo, ma è sempre troppo poco per pensare di essere d’aiuto per i compagni.

Brienza 6: la squadra è mentalmente fuori dalla gara e lui prova in tutti i modi ad accendere la luce, ma i suoi vanno ad intermittenza senza mai trovare continuità. Ci prova attraverso i time out, nel far girare i quintetti alla ricerca di quello giusto, ma il risultato è sempre lo stesso. La squadra soffre l’aggressività di Chiusi, ma per cambiare le cose ci vorrebbe la solita Pistoia che questa volta non c’è stata.