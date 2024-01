Varnado nel motore Estra: "Felice di essere tornato"

Jordon Varnado dopo uno stop di due mesi è tornato di nuovo in campo. Contro Scafati l’ala americana ha fatto il suo rientro ufficiale. "Mi sento bene – dice Varnado – sto cercando di riabituarmi al ritmo degli allenamenti e della partita. Contro Scafati il coach non mi ha chiesto cose particolari dal punto di vista tecnico piuttosto di farmi sentire in campo a livello di presenza e di leadership". Due mesi senza poter giocare sono tantissimi soprattutto per chi, come Varnado, vorrebbe essere sempre in campo per dare una mano alla squadra. "Stare fuori è veramente difficile – prosegue l’ala biancorossa – non vorrei mai mancare ed essere sempre in campo e voglio ringraziare tutti i miei compagni che in questo periodo mi sono stati vicino non facendomi mai mancare il loro supporto. Ho potuto vedere la squadra da fuori e devo dire che ha giocato in maniera straordinaria".

L’Estra con il rientro di Varnado torna alla sua formula iniziale a quella fisionomia di squadra voluta da Brienza e Sambugaro e che fino ad ora a causa degli infortuni si è potuta vedere solo a tratti. Certo, ci vorrà ancora un po’ prima di rivedere la Pistoia di prima almeno fino a quando Varnado non sarà tornato al massimo della condizione. "Sinceramente non so dire quando potrò essere di nuovo al cento per cento – prosegue Varnado – ma posso dire che continuando ad allenarmi come sto facendo potenziando il mio corpo e ritrovando il ritmo direi che fra un paio di settimane potrò essere al massimo". Una notizia senza alcun dubbio positiva sia in ottica campionato che in vista delle Final Eight di Coppa Italia ma intanto Pistoia deve pensare al prossimo impegno che la vedrà di scena in casa della capolista Brescia. Una partita che, come si dice in questi casi, da pronostico chiuso. Ci vorrà una partita perfetta da parte di Pistoia per provare a giocarsi le proprie chance fino alla fine. "Brescia è una squadra fortissima – ammette Varnado –, sono primi in classifica con merito, noi dovremo partire dal secondo tempo contro Scafati quando abbiamo alzato l’intensità sia in difesa che in attacco".

Maurizio Innocenti