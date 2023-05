Valentini salvifico, Barzotti e Biagioni reggono

VALENTINI 7: incolpevole sui due gol, con le sue parate salva più volte la Pistoiese.

ARCURI 6: buona prova peccato per quell’aggancio mancato nel finale ma non si può chiedere la luna.

DAVÌ 5: macchia la sua prova con un’espulsione che lascia ancora più in difficoltà la squadra.

BIAGIONI 6: una partita lineare senza strafare ma senza neppure delle sbavature.

VASSALLO 5,5: si vede poco sulla fascia e in generale si vede poco per tutta la partita.

MEHIC 6: gioca una partita senza alti né bassi fare di più non era facile. Caponi 6: il capitano è apparso scarico ma ha comunque dato il suo contributo fino a quando le forze lo hanno sorretto (ENNASRY s.v.).

ANDREOLI 5,5: una gara sottotono senza grossi acuti e con alcune imperfezioni (Boccardi 6: se non altro ha il merito di rendere meno amara la sconfitta).

SIGHINOLFI 5,5: vale il discorso fatto per altri compagni, gioca una partita con poca intensità, poca grinta e determinazione (FLORENTINE 5,5: entra in un momento difficile della gara e non era lui chiamato a cambiare il volto alla squadra).

BARZOTTI 6: come al solito lotta fino alla fine, prova a rendersi pericoloso anche se i risultati non lo premiano, alla fine però il suo contributo rimane sempre importante (BARBUTI s.v.).

DI BIASE 5,5: ha l’occasione per portare in vantaggio la Pistoiese ma la spreca per il resto tanto nervosismo e poco costrutto. Era la sua ultima partita in maglia arancione e la speranza era di vederlo lasciare il segno come in altre occasioni (MARTIC s.v.).

M.I.