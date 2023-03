Valentini decisivo, Caponi e Davì colonne

Valentini 7: poco impegnato quando però viene chiamato in causa risponde alla grande. La sua parata sul tiro di Brasacchio salva la Pistoiese.

Vassallo 6,5: gioca una partita di grande attenzione e diligenza tattica, fa il suo dovere e dà una grossa mano al reparto.

Davì 7: non sbaglia niente, attento, sicuro, sempre al posto giusto. I compagni si affidano a lui e fanno bene perché Guido è una sicurezza.

Biagioni 6,5: il fallo di mano non pregiudica la sua prestazione che rimane comunque più che positiva.

Arcuri 6,5: spinge sulla fascia pur non dimenticando la fase difensiva e come sempre dai suoi piedi partono cross interessanti per i compagni.

Mehic 7: un centrocampista con i fiocchi, controllo di palla, visione di gioco, freddezza e intelligenza tattica.

Caponi 7: praticamente il metronomo del centrocampo, ma non solo, è il vero collante tra i reparti e riesce a dare una mano ovunque.

Andreoli 6,5: un’altra partita di grande intensità e qualità, è costretto ad uscire per un colpo subito. (Sighinolfi 5,5: non si vede tantissimo e soprattutto non riesce a far cambiare passo alla squadra).

Macrì 6: si vede che è stato fermo e che deve ancora ritrovare lo smalto di un tempo, ma ogni volta che tocca palla riesce comunque ad essere pericoloso (Boccardi 5,5: non incide più di tanto pur provandoci).

Barzotti 7: sblocca la partita su calcio di rigore (foto) e poi come sempre lotta come un leone mettendo in apprensione la difesa avversaria.

Di Biase 7: segna un gol di rapina, combatte su ogni pallone e gli avversari sono costretti a raddoppiarlo in ogni momento, ma lui sa come liberarsi dalla marcatura. (Martin Gomez s.v.)

Consonni 6,5: aveva messo in guardia la squadra chiedendo di avere un atteggiamento giusto: così è stato, almeno per un po’. La Pistoiese ha pensato troppo presto di avere la vittoria in tasca e si è trovata a soffrire.

M.I.