Vald. Montecatini. Cinquina d’autore. Camaiore annichilito

VALDINIEVOLE MONTECATINI Cortopassi, Coselli, Lucchesi (18’ st Marseglia), Veraldi, Fedi, Torracchi, Dingozi, Volpi (34’ st Bibaj Gerti), Ba (34’ st Rosati), Bibay Gersi (24’ st Alessiani), Bacci (34’ st Giulianelli). A disp. Baldi, Lici, Salliu, Cortesi. All. Tocchini.

CAMAIORE Barsottini, Borgia, Arnaldi (1’ st Geraci), Biagini (1’ st Da Pozzo), Zambarda, D’ Alessandro, Coppolo (1’ st Verona), Amico, Belluomini, Anzillotti (1’ st Crecchi), Ktella (8’ st Orlandi). A disp. Ferraiolo, Adami, Ricci, Bianchi. All. Polzella.

ARBITRO Giovannini di Prato.

MARCATORI Gersi Bibaj al 1’ e 15’, D’ Alessandro al 5’, Ba al 43’ pt; Ba al 17’, Giulianelli al 41’ st.

Partita senza storia quella giocata tra Valdinievole Montecatini e Camaiore, anche se l’ inizio ha avuto un rapido botta e risposta. Sono passati appena trenta secondi dal fischio d’ inizio quando i padroni di casa sono andati in vantaggio con Gersi Bibaj, che di testa ha incornato il primo affondo portato da Bacci. Al quinto minuto il pareggio di D’Alessandro faceva pensare ad un certo equilibrio e invece al quarto d’ora un calcio di rigore accordato per atterramento in area di Ba (e realizzato dal solito Bibaj) ha cambiato le sorti della gara. Il Camaiore ha giocato da attendista cercando nelle ripartenze la possibilità di avvicinarsi all’area ed invece i termali allo scadere di tempo hanno chiuso i conti con Ba che ha infilato un altro traversone dell’incontenibile Bacci. Ad inizio ripresa l’ espulsione di Zambarda ha dato via libera alle manovre biancocelesti, che sono andati in rete ancora con Ba. Un gol che per la sua esecuzione rimarrà negli annali della società termale: il cross dalla destra di Volpi è fermato alla lunetta dal centravanti, stop di petto e girata al volo di prima intenzione, con il pallone insaccatosi a mezza altezza che ha strappato gli applausi di tutti i presenti. Allo scadere è il neo-entrato Giulianelli a calare la cinquina.

Stefano Incerpi