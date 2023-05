Vai Dany Quarrata Oggi via alla finale con gara-1 a Siena

All’inseguimento della serie B2. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata inizia la finale dei playoff di serie C Gold: in gioco la promozione. La serie, al meglio delle cinque partite, prenderà il via con gara 1 questa sera, con inizio alle 21 al PalaPerucatti di Siena. Il secondo atto della serie sarà giocato sempre tra le mura rossoblù giovedì 25 alle 21, dopodiché la serie si sposterà a Quarrata per gara 3 domenica 28 alle 18 e l’eventuale gara 4, mercoledì 31 alle 21. Se la serie richiedesse una gara 5, questa verrebbe disputata al PalaPerucatti domenica 4 giugno alle 18. Coach Alberto Tonfoni sta cercando di recuperare al meglio Federico Regoli, mentre la dirigenza è pronta: ha investito per arrivare ai playoff e ora vorrebbe coronare il sogno-promozione. Il bilancio delle sfide stagionali parla chiaro: è in equilibrio, 1-1. Nella prima fase dei playoff, Siena ha strapazzato 3-0 Altopascio, mentre Quarrata ha eliminato (3-0) Agliana.

G.B.