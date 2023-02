Urbietis, che ingenuità

Urbietis 4: meriterebbe di più per la prestazione offerta, ma i due cartellini gialli, decisamente banali, che lasciano la squadra in dieci gridano vendetta. Come (rischiare di) sciupare tutto.

Vassallo 6: una partita lineare la sua, senza errori e senza acuti. Che vale la sufficienza contro avversari rognosi.

Davì 6: ha vita facile con gli attaccanti avversari che non gli creano particolari problemi. Lo aiuta l’esperienza.

Viscomi 6: questa volta non deve fare gli straordinari, è sufficiente fare buona guardia. Ordinaria amministrazione, insomma.

Arcuri 6: vale quanto detto per Vassallo, una prova sufficiente pur senza brillare. Ma in certi campi non per nulla facile emergere.

Andreoli 6: trotterella per il campo provando a innescarsi, ma non ci riesce fino in fondo. Dà comunque il suo contributo alla causa.

Caponi 6,5: tutti i palloni passano dai suoi piedi, così come tutte le idee e le giocate, e lui come al solito svolge bene il compito.

Sighinolfi 6: una partita senza infamia e senza lode in linea con quella di tutta la squadra. Prova a dare di più, sulla scia del derby, ma i risultati non lo premiano (Mehic sv).

Ennasry 6: meno propositivo rispetto alla partita contro il Prato, ma dimostra di avere buone qualità e buona tecnica. Insomma, può stare tranquillamente in categoria (Biagioni s.v.)

Barzotti 6,5: come sempre lotta su tutti i palloni, svaria per tutto il campo e prova a rendersi pericoloso. Uno dei migliori, anche se questa volta il gol non arriva.

Di Biase 7: realizza il gol (di pregevole fattura) che regala la vittoria alla squadra, combatte in avanti mettendo in apprensione la difesa avversaria. Decisivo, ancora una volta (Valentini 6: risponde presente).

Consonni 6,5: manda in campo la stessa formazione che ha vinto il derby contro il Prato ed i fatti gli danno ancora una volta ragione. La Pistoiese prende in mano le redini del gioco e dopo 20 minuti è già in vantaggio. La squadra rallenta pensando di avere la vittoria in tasca e lui giustamente si arrabbia e scuote i suoi. I cambi effettuati sono dovuti alla situazione di emergenza in cui si è trovata la Pistoiese dopo l’espulsione di Urbietis.

M.I.