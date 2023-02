Una vittoria "sporca", di quelle che solo le squadre alla fine vincenti sanno conquistare. Luigi Consonni, l’allenatore della Pistoiese, è felice come un bimbo sulla neve o, se preferite, sotto l’albero di Natale, scartando i regali: i 3 punti ottenuti dai suoi ragazzi consentono di salire al secondo posto solitario della classifica, staccando di due lunghezze il Forlì, bloccato sullo 0-0 casalingo, in attesa che si recuperi Prato-Giana. In sala stampa, il tecnico mostra tutta la sua contentezza. "Abbiamo affrontato la Bagnolese, una formazione organizzata, che segna poco per quanto crea, a cui auguro d’ora in avanti di fare bene, di uscire dalla brutta situazione di graduatoria: Gallicchio è un trainer preparato, spero per lui che risolva la situazione. Per noi, questa è stata una vittoria fondamentale: andremo ad affrontare Carpi e Forlì sulle ali dell’entusiasmo. Purtroppo abbiamo giostrato su un campo sconnesso, in cui è difficile giocare palla a terra. Anche per questo motivo, abbiamo disputato una gara più difensiva, giocato più sulle seconde palle. È successo, magari, meno di quello che si poteva pensare. A complicare le cose, è giunta l’espulsione di Urbietis, che trovo un po’ inventata. Ma va bene così: abbiamo vinto e quindi va bene così. La svolta della nostra stagione? È arrivata contro il Sant’Angelo al Melani, con la rimonta da 0-2 a 2-2. La squadra ha dimostrato tutta la sua voglia di recuperare lo svantaggio in classifica. Sono ragazzi che danno tutto e ora, fortunatamente, giocheremo una volta a settimana. Abbiamo messo il fiato sul collo alla Giana Erminio: vedremo che cosa farà quando recupererà la partita con il Prato. Intanto – conclude – godiamoci questo successo". Meglio: questa doppia affermazione consecutiva, perché in città ancora si festeggia il derby.

Gianluca Barni