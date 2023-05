"Una vittoria non scontata Bravi tutti"

Una vittoria netta, non facile, in cui Pistoia ha faticato nei primi due quarti poi quando ha mostrato i muscoli per Piacenza non c’è stata storia. "Siamo stati bravi – dice Nicola Brienza – anche perché Piacenza è una squadra che non molla mai. Sono contento perché abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto a gara uno ma dobbiamo essere più cinici, abbiamo perso troppi palloni e abbiamo perso il duello al rimbalzo. Nel primo tempo abbiamo sbagliati tanti buoni tiri loro hanno provato ad alzare il tono a livello fisico e se veniamo surclassati sotto questo aspetto andiamo in difficoltà e qui dobbiamo migliorare per evitare di ripetere lo stesso errore. Nel secondo tempo quando abbiamo alzato le percentuali al tiro è stato tutto più facile e la partita ha preso una piega diversa". Dopo due partite e poco tempo, solitamente, ci inizia a intravedere quello che potrebbe essere il filo conduttore della serie. Pistoia ora dovrà aspettarsi una gara 3 diversa rispetto alle prime due partite non fosse altro che per Piacenza si tratta dell’ultima chiamata per provare ad allungare la serie. "A Piacenza ci vorrà una grande prova di maturità da parte nostra – ammette Brienza – dovremo essere più solidi perché in casa il pubblico ci dà la spinta e quando le cose non funzionano alla perfezione questo ci dà una grossa mano, in trasferta dovremo contare su altro, dovremo avere maggiore attenzione al rimbalzo, perdere meno palloni e avere percentuali migliori al tiro".

Maurizio Innocenti