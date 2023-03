"Una vittoria che vale il doppio"

È stato un derby complicato per la Pistoiese che ha faticato non poco per riuscire ad avere la meglio sull’Aglianese che ha dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere una squadra forte, bene organizzata e che gioca un ottimo calcio. "Sapevamo qual era il loro modo di giocare – afferma il tecnico Luigi Consonni – e che ci avrebbero messo in difficoltà. Peccato per le condizioni del terreno di gioco che ha penalizzato entrambi non consentendo di poter palleggiare o avere un gioco manovrato. Nel primo tempo siamo andati in balia sulle seconde palle e siamo stati fortunati in alcune circostanze, dopo siamo venuti fuori soprattutto a livello fisico e questo ci ha permesso di prendere consapevolezza di potercela fare". Una vittoria che vale molto visto che anche la Giana ha conquistato i tre punti contro il Lentigione. "Una successo importante – prosegue Consonni – perché era un derby e quindi sentito dai nostri tifosi e poi perché l’Aglianese è una squadra forte e bene organizzata e poi perché ci consente di rimanere attaccati alla Giana. Non era facile perché abbiamo dovuto fare i conti con piccoli acciacchi e perché conquistare sei vittorie di fila non è certo scontato e poi perché in campo avevamo sei quote. Un insieme di ostacoli che i ragazzi sono stati bravi a superare". Consonni mandando in campo Florentine ha avuto una intuizione geniale visto che non solo è stato ripagato con il gol che ha sbloccato la partita, ma anche con una prestazione di livello. L’ingresso di Florentine ha cambiato la Pistoiese dando maggiore fisicità e velocità alla manovra. "Florentine è già da alcune settimane che sta bene – afferma il tecnico arancione – l’ho mandato in campo proprio perché so che ha forza fisica e corsa e visto le condizioni del campo e che si gioca molto sulle seconde palle ho notato che Boccardi si trovava in difficoltà, poi c’è la fortuna dell’allenatore di aver fatto la mossa giusta. Sono contento per lui perché fino ad ora ha avuto poco spazio, ma è un ragazzo su cui so di poter contare. La sua posizione? Gli ho chiesto di cercare la profondità andando centralmente". Consonni fuga subito qualsiasi dubbio anche su Andreoli partito dalla panchina. "Aveva accusato un vecchio problema di quando era addirittura in Primavera – spiega Consonni – e per questo abbiamo deciso di usare un po’ di precauzione".

Maurizio Innocenti