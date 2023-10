Una "tifosa" speciale per l’Estra Pistoia

Larissa Iapichino non è nuova ad essere presente al PalaCarrara per seguire l’Estra Pistoia, da tifosa dei biancorossi ha seguito spesso la squadra ma questa volta la sua è stata una visita ufficiale con tanto di consegna della maglia di Pistoia personalizzata. Una passione, quella per la pallacanestro, nata qualche anno fa e in maniera del tutto particolare. Simpatica, spontanea, alla mano, abbiamo incontrato la lunghista azzurra, volto ormai celebre dell’atletica nostrana, in occasione della gara interna dell’Estra Pistoia contro Brescia facendo due chiacchiere sulla sua vita, la sua passione per il basket ed i suoi progetti futuri. "Mi sono appassionata al basket qualche anno fa – spiega Larissa – e da lì ho sempre seguito Pistoia anche da lontano, una squadra che è l’orgoglio di tutta la Toscana. Devo dire che è stata una scintilla del tutto casuale: sono una che si annoia facilmente e amo gli sport dinamici e il basket è senza alcun dubbio uno sport dinamico e capace di prenderti. Se ho provato a giocare a pallacanestro? Sì, a scuola – ricorda – ma sono una individualista, mi piace lavorare da sola, in gruppo sarei tremenda e per questo stimo molto chi riesce a fare sport di squadra".

Se Pistoia è un orgoglio regionale, Larissa è un orgoglio nazionale tanto che nonostante i suoi 21 anni ha già un palmarses di grande prestigio ricco di record uno dopo l’altro. Il 2023 è stato un anno importante per Larissa e l’anno che sta per arrivare si spera possa regalarle ancora più soddisfazioni con l’Europeo che si disputerà a Roma e le Olimpiadi. "Di Olimpiadi ne voglio parlare poco – afferma Iapichino – visto che l’ultima volta non è andata molto bene dovendo rimanere a casa per un infortunio, al momento preferisco pensare all’Europeo di Roma e i mondiali indoor". Essere figlia di Fiona May può a volte rappresentare una pressione importante da reggere visto che la specialità è la stessa e trovarsi costretta a fare i conti con il confronto non è facile ma Fiona e Larissa hanno un accordo ben preciso. "Esatto – conclude Larissa – è proprio un accordo nel senso che lei vuole esserci come mamma o per darmi consigli da ex atleta su come tirarsi fuori dai momenti difficili e gestire quelli positivi e devo dire che questa cosa funziona molto bene". Iapichino che domenica sarà sicuramente davanti alla tv per sostenere i biancorossi di scena a Brindisi (palla a due ore 17.30). Intanto i locali hanno ufficializzato la nuova guida tecnica: si tratta dell’esperto coach serbo Dragan Sakota.

Maurizio Innocenti