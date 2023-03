Una sosta spartiacque per Pistoiese e Giana

Pistoiese domenica di nuovo lontana dal Melani per un’altra sfida importante in casa del Fanfulla (ore 14.30). A dire il vero per gli arancioni sono tutte partite importanti, da qui alla fine del campionato perché ci sono ancora due punti da recuperare alla capolista Giana e ogni domenica potrebbe essere quella buona per agganciare e superare gli avversari. A maggior ragione quella che arriva prima della sosta. Arancioni impegnati però in un campo difficile contro una squadra che sta disputando una buona stagione. Il Fanfulla è settimo in classifica con 45 punti, 22 dei quali conquistati in casa con un ruolino di 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte su 15 gare disputate, 22 gol fatti e 21 subiti. Numeri di una squadra non imbattibile, ma che al tempo stesso può rendere la vita difficile a chiunque. Banale dirlo, ma gli arancioni dovranno fare grande attenzione aspetto che fino ad ora non è mai mancato dal momento che in trasferta la squadra di Consonni ha totalizzato 31 punti, gli stessi fatti in casa, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte su 15 gare giocare con 24 gol fatti e 14 subiti. Sulla carta, per ciò che può contare, la Pistoiese ha tutte le carte in regola per fare risultato a Fanfulla, ma le partite si giocano sul campo e non a tavolino per cui massima attenzione e sguardo dritto verso l’obiettivo.

Gli arancioni non possono neppure contare sul calendario della Giana che, sempre sulla carta, ha una partita più abbordabile in casa della Sammaurese che fra le mura amiche su 15 partite giocate ha raccolto 21 punti, con 5 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, 16 gol fatti e 14 subiti. Numeri decisamente diversi rispetto a quelli della Giana che fuori casa su 15 partite ne ha vinte 7, pareggiate 6 e perse 2 totalizzando 27 punti con 23 gol fatti e 13 subiti. Al di là dei numeri il sogno per gli arancioni è quello di riuscire nell’impresa di operare il sorpasso prima della sosta dovuta alla Viareggio Cup (dopo domenica si tornerà in campo il 2 aprile) che rappresenterebbe veramente la ciliegina sulla torta. C’è, al tempo stesso, da fare attenzione per evitare scivoloni pericolosi che, a questo punto della stagione, potrebbero compromettere la rimonta: andare al riposo a -4 o a -5, infatti, potrebbe rappresentare un duro colpo. Diciamo che sia la Pistoiese che la Giana adesso iniziano a sentire il peso dovuto all’importanza di ogni partita anche se la Giana può sempre farsi forte dei due punti di vantaggio che non sono molti, ma sufficienti a tenere in apprensione gli arancioni che sanno di non poter commettere passi falsi.

