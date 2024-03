Una sfida nel segno degli ex. L’Estra attende Wdr e ’Seve’

Una sfida, quella di domani contro Tortona (ore 18), che vede il ritorno al PalaCarrara di due ex che a vario titolo e in anni diversi hanno legato il loro nome con quello di Pistoia: Walter De Raffaele e Luca Severini. De Raffaele, attuale allenatore di Tortona, ha vestito la maglia dell’Olimpia Basket per due stagioni, dal ‘94 al ‘96: in questi anni da tecnico ha già affrontato diverse volte i biancorossi al PalaCarrara. Per Severini si tratta invece della prima volta da avversario in quel palazzetto che lo ha visto crescere cestisticamente e dove ha fatto il suo esordio nella massima serie, spiccando poi il volo fino ad arrivare alla maglia azzurra. Storie diverse, anni diversi, ma l’affetto che li lega entrambi a Pistoia è rimasto immutato. E proprio De Raffaele, nei giorni scorsi, ha avuto parole al miele per Pistoia ed il suo pubblico. "Pistoia è sicuramente una della rivelazioni del campionato – ha detto De Raffaele –. Il club, dalla proprietà al general manager fino all’allenatore, ha svolto un ottimo lavoro. Domenica giocheremo in un campo che conosco molto bene, un campo caldissimo con un pubblico meraviglioso che spinge la squadra a dare il massimo e questo fa raddoppiare le energie".

Per quanto riguarda la partita De Raffaele ha focalizzato l’attenzione si alcuni aspetti sui quali la sua squadra dovrà puntare. "Affrontiamo una squadra che ha molto talento sugli esterni con Willis, Moore e Varnado che può giocare in due ruoli – ha spiegato –. Dovremo evitare di far giocare Pistoia in campo aperto, rimanere dentro il piano partita e soprattutto avere il controllo dei rimbalzi". Tortona che a quanto sembra non si presenta proprio al massimo della condizione lamentando l’assenza quasi certa di TaShawn Thomas per un problema al ginocchio e quella probabile di Retin Obasohan, tornato acciaccato dall’impegno con il Belgio.

Nel pregara, il club ha reso noto che sarà deposto un mazzo di fiori nel posto che, da anni, occupava solitamente Laura Porta, l’infermiera 37enne improvvisamente scomparsa nel mese di febbraio e tifosissima biancorossa. Ci sarà un omaggio anche alla memoria di Tiziano Spampani.

Maurizio Innocenti