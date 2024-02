Una montagna di talento. Reyer come un Everest

Venezia, ancora tu. A poche ore di distanza dalla pesante caduta del Taliercio, c’è ancora l’Umana Reyer sulla strada dell’Estra Pistoia, anche se questa volta cambia il palcoscenico: l’Inalpi Arena di Torino, dove stasera va in scena il quarto di finale di Coppa Italia. Banale dire che il favore del pronostico penda dalla parte dei lagunari.

Il segreto del largo successo di domenica degli orogranata? L’intensità in difesa e le formidabili percentuali al tiro (63,7% da 2 e 45,5% da 3). La formazione di coach Neven Spahija è ostacolo durissimo da superare non solo pensando al recentissimo precedente, ma anche alle caratteristiche del roster veneziano, che ha – sparsi un po’ in tutti i ruoli – talento, stazza, chili (tranne in cabina di regia) e molteplici soluzioni. Basti pensare che domenica, entrando dalla panchina, Heiddeger e Wiltjer hanno combinato per 31 punti. Ma colui che ha scavato il solco in avvio di match è stato un immarcabile Tucker. Senza dimenticare l’apporto di Tessitori, che ha fatto la voce grossa contro Ogbeide, chiudendo con 14 punti. In doppia cifra per i veneti anche Casarin (13). Più in ombra gli altri, ma da tenere assolutamente d’occhio in vista di stasera. L’esempio è Spissu: domenica ha siglato appena 3 punti, ma tutti conosciamo le sue capacità di esaltarsi da un momento all’altro.

Ma allora, a cosa si può aggrappare la banda di Nicola Brienza? Sicuramente ai precedenti di Venezia nella manifestazione: in 11 apparizioni dal ritorno in A1, i lagunari per ben otto volte sono stati eliminati agli ottavi di finale, con un bilancio di quattro vittorie in 13 partite.

Francesco Bocchini