Una Lampo Meridien corsara. Rimonta super a Castelnuovo

CAST. GARFAGNANA

1

LAMPO MERIDIEN

2

CASTELNUOVO GARFAGNANA Labozzetta, Bonaldi, Santelli, Biagioni L., Inglese, Giusti, Casci, Bartolomei, Camaiani, Pieretti, Belluomini. A disp. Dini, Faraglia, Ghafouri A., Grassi, Biagioni R., Tersigni, Montemagni, Filippelli, Baroncini. All. Pisciotta.

LAMPO MERIDIEN

Bartolozzi, Fattorini, Simi, Mazzanti M., Massaro, Del Sorbo, Chianese, Di Vito, Del Fa, Maiorana, Bastogi. A disp. Tiribasso, Taverna, Fraschi, Calandra, D Angelo A., Sabatini, Pirone, Vitolo, Fresta. All. Montagnolo.

ARBITRO Giacomelli di Pisa.

MARCATORI Casci al 30’, Maiorana al 44’ pt; Massaro all’80’st.

CALCIO

Con una convincente prova corale, la Lampo Meridien è riuscita nel difficile compito di ribaltare l’iniziale svantaggio ed espugnare il campo di Castelnuovo Garfagnana. Padroni di casa avanti alla mezzora, grazie a una rete di Cascia. Allo scadere della prima frazione la Lampo Meridien ha pareggiato con Maiorana, rientrato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per alcune giornate. Ripresa combattuta fino al gol decisivo, arrivato a dieci i minuti dal termine con Massaro. La squadra ospite ha realizzato la rete della vittoria, vittoria che la proietta al terzo posto in classifica. Un risultato importante e meritato per i ragazzi di mister Federico Montagnolo, conquistato su un campo difficile contro una squadra ostica.

Massimo Mancini