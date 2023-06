Una cavalcata straordinaria

Dieci anni dopo la straordinaria cavalcata culminata con la vittoria in gara-5 con Brescia, Pistoia torna a esplodere per la promozione in serie A1 della Giorgio Tesi Group. Un’onda biancorossa partita da Torino, con gli oltre 300 tifosi giunti in Piemonte a osannare i propri beniamini dopo la straordinaria impresa compiuta, fino a Pistoia, dove gli appassionati si sono riversati nelle strade per gridare al mondo tutta la propria felicità. Da piazza della Resistenza, dove davanti al maxi schermo si è sudato e tremato, fino a piazza S.Francesco per gli inevitabili caroselli. Un’ubriacatura collettiva con un solo filo conduttore: Pistoia è di nuovo in serie A.

a.b.