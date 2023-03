Un sabato dalle mille emozioni Quarrata cerca punti-salvezza

I rinvii dello scorso turno hanno lasciato una classifica sfalsata, anche se le partite non giocate a causa del maltempo saranno recuperate a breve. Nel frattempo in Promozione è tempo della ventiduesima giornata. E quasi tutte le pistoiesti saranno impegnate negli anticipi odierni. Iniziando dal girone B: oggi alle 15, il Quarrata ospiterà la Rignanese. E gli uomini di coach Agostiniani devono assolutamente vincere, per restare in corsa nella salvezza. In contemporanea, nel girone A, il Montecatini riceverà la visita del Viaccia: un confronto che sulla carta si prospetta agevole per la capolista di mister Tocchini, ma guai a sottovalutare i pratesi. La Larcianese potrebbe approfittare di un eventuale passo falso, a patto di battere in Garfagnana il pericolante Pieve Fosciana. Il Casalguidi cerca invece la tranquillità: gli ultimi risultati hanno issato la banda Gambadori a metà classifica, da rinsaldare con un risultato utile a Pietrasanta. La Lampo aspetta la corazzata Real Cerretese, mentre domani l’Amici Miei riceverà il Maliseti Seano e la Meridien se la vedrà fuori casa contro il Castelnuovo.