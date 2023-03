"Un risultato non scontato Il bello deve ancora venire"

Con la vittoria di Chieti su Udine, il Pistoia Basket si è garantito matematicamente l’accesso al girone Giallo. La Gtg raggiunge così un primo, importantissimo, traguardo della stagione.

Marco Sambugaro, al netto delle belle speranze, non era uno scenario preventivabile...

"Esatto, ci speravamo, ma sinceramente non me lo aspettavo. E’ stato fatto un grande lavoro e abbiamo raggiunto un bellissimo risultato. Il livello del girone è alto con squadre come Udine e Bologna che sono delle corazzate, hanno investito molto e sono ambiziose. Siamo contenti, ma non abbiamo la pancia piena: il bello deve arrivare".

Avere già in tasca il pass per il girone giallo cambierà le cose nel finale di campionato?

"Un po’ cambia perché sappiamo di aver raggiunto l’obiettivo, ma sappiamo anche di dover sempre stare sul pezzo anche e soprattutto per una questione di serietà. Giocheremo le partite che rimangono come abbiamo sempre fatto ovvero con il massimo impegno e professionalità e poi a questi ragazzi non piace fare brutte figure. Sono molto motivati e Brienza (foto a destra) sarà bravo a stimolarli anche se non ce n’è bisogno".

Però gli allenamenti, giocoforza, saranno mirati in vista della seconda fase.

"Questo sicuramente sarà un aspetto che cambierà, il nostro preparatore Tasselli ha iniziato il lavoro programmando tutto. C’è stata una sosta per le finestre Fiba, domenica torneremo in campo e poi di nuovo una sosta per le finali di Coppa Italia e già questo fa cambiare il lavoro. Sicuramente sfrutteremo questo tempo per mettere benzina nel motore".

Parlando della seconda fase, la convince questa formula?

"E’ una formula che già era stata attuata due anni fa e seppur complicata ha un senso, anche perché era difficile trovare soluzioni diverse. Quando hai un numero di squadre dispari ci sono non pochi problemi da risolvere non ultimo quello di equilibrare le retrocessioni. In questo modo anche chi lotta per la salvezza ha diverse da gare da poter giocare ed alla fine sarà una formula appassionante sia per chi si gioca la posizione nei play off che per chi lotta per salvarsi".

Conquistato l’accesso al girone giallo, c’è da partire nella migliore posizione. Quanto pesa la sfida con Cento?

"Cento è una partita che avrà un valore diverso, una gara importante perché in caso di successo ci consentirebbe di partire con 4 punti che sarebbe un’ottima base su cui poter contare".

Maurizio Innocenti