Un mese decisivo per Gabbrielleschi Arrivano tre gare con vista Mondiale

Due gare per conquistarsi i Mondiali di Fukuoka, in Giappone, una per confermarsi tra le prime atlete al mondo. Giulia Gabbrielleschi inizierà il suo maggio decisivo sabato prossimo, allorché alle 9.35 prenderà il via a Piombino alla 10 chilometri di Coppa LEN; sabato 20 maggio invece sarà di scena alla 10 km di Golfo Aranci, in Sardegna, tappa delle World Series. Saranno queste le due date da dove trarre indicazioni per la competizione iridata; la 10 km di sabato 27 maggio a Setubal, nella città portoghese che ha dato i natali a José Mourinho, varrà per la classifica delle World Series e la gloria. "Piombino è la nostra seconda casa. Viviamo qui praticamente due, tre mesi all’anno ed è il luogo ideale per prepararsi e gareggiare. Sono sicura che noi azzurri daremo ancora una volta grandi soddisfazioni e mi aspetto grande tifo da parte della gente", ha avuto modo di asserire Giulia alla presentazione della prova labronica, valida per il circuito europeo di fondo. Al via della tappa di Coppa LEN ci saranno oltre 100 atleti in rappresentanza di 17 Paesi. Si gareggerà nella suggestiva cornice delle acque sottostanti la terrazza panoramica di piazza Bovio: circuito di 2 km da ripetere cinque volte. Partenza della 10 km maschile alle 9.30; cinque minuti dopo, il via alla gara femminile. Che il momento sia grave, sta tutto nelle parole del suo allenatore Massimiliano Lombardi. "Vi pregherei di lasciarci tranquilli", sostiene come mai prima d’ora. Pretattica o scaramanzia?

Gianluca Barni