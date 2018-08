Pistoia, 24 agosto 2018 - “Rally degli Abeti - 35 anni di sport e turismo”. E ancora: “Una storia lunga che dà lustro alla montagna pistoiese”. Sono il titolo e il sommario del libro scritto da Sauro Romagnani che parla del Rally degli Abeti e dell’Abetone, dei suoi trentacinque anni di storia, dal 1983 al 2017. La presentazione dell’opera, interamente finanziata dalla Fondazione della Banca Alta Toscana, avrà luogo giovedì 30 agosto alle ore 21 a San Marcello Pistoiese nella sala del Consiglio del Comune di San Marcello-Piteglio, alla presenza di Elisa Ester Petrini, vice presidente fondazione stessa, di Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio ed ovviamente con i vertici della Associazione Sportiva Abeti Racing, con a capo il presidente Piergiorgio Barsanti. Il libro, 206 pagine, ripercorre, in modo disincantato ma anche con evidente amore per il territorio ed il rispetto per lo sport, la storia della gara dalla sua nascita sino allo scorso anno, utilizzando comunicati stampa, cronache di giornali locali e riviste specializzate oltre ad ampia documentazione fotografica. Descrive la realtà sociale ed economica dell’evento, la sua importanza per l’immagine della montagna pistoiese e il suo indotto turistico oltre che a evidenziare il forte contributo che ha dato allo sviluppo delle corse su strada in questi luoghi.

Luoghi che negli anni, proprio sulla scia del rally degli Abeti e dell’Abetone, hanno prodotto fior di piloti e copiloti. Un volume, quello di Romagnani, certamente destinato ad un pubblico di collezionisti ed estimatori di rally, ma rivolto anche a chi apprezza ed ama la montagna pistoiese, perché di esso è decisamente un figlio. E’ anche una storia di persone, di tante persone che a vario titolo hanno avuto interesse al rally in molti dei suoi argomenti. Quelle persone che, tutte insieme, hanno contribuito a farlo arrivare sino a oggi. Sauro Romagnani, ex professore di educazione tecnica alle scuole medie di San Marcello Pistoiese, laureato in Scienze Turistiche è giornalista pubblicista ed è stato anche sindaco di San Marcello Pistoiese. Dal 1999 ha pubblicato nove libri, tutti con temi riguardanti la montagna pistoiese, il decimo in ordine di tempo, traguardo importante sotto il profilo professionale, lo ha dedicato al Rally degli Abeti. L’opera è stata tirata in 300 copie e non sarà messa in vendita.