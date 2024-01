Un girone d’andata da incorniciare. Scaracca: "Abbiamo sorpreso tutti"

Il girone d’andata che si chiude con il segno positivo sotto tutti i punti di vista. La squadra è arrivata al giro di boa con 16 punti che le sono valsi un posto nelle Final Eight. E intanto la società portao avanti un progetto importante di ricostruzione e risanamento, con tante iniziative extracampo.

Ettore Saracca, come direttore generale si immaginava a inizio anno un simile successo?

"Dal punto di vista societario devo dire che i numeri sono importanti: 3.244 spettatori di media per partita, l’87 per cento del riempimento complessivo del PalaCarrara sono una grande soddisfazione. A questo vanno aggiunte le numerose iniziative a livello sociale, elemento su cui puntiamo molto, la collaborazione con Gonzaga University e un piano di risanamento per mettere a posto la situazione economica del club che procede secondo programma".

E sponsor importanti che sono entrati a far parte della società.

"Esatto, aver trovato il primo sponsor e gli altri principali che si sono legati a noi con contratti triennali ci dà, oltre che una grande soddisfazione, una notevole tranquillità, consentendoci di lavorare al meglio per cercare nuovi partner sia a livello regionale, nazionale e internazionale".

A quanto pare in pentola bolle qualcosa d’importante.

"Ci sono trattative in corso: la nostra è un’attività costante di ricerca di nuovi partner. E aggiungo il grande lavoro svolto dal settore giovanile, un pilastro fondamentale che sta allargando i propri orizzonti anche al di fuori del contesto regionale, come si è visto con la collaborazione con Udine stipulata ultimamente".

A livello sportivo, i risultati parlano chiaro.

"La squadra ha sorpreso tutti. Ppersonalmente ho sempre avuto cieca fiducia nell’operato di Nicola Brienza e Marco Sambugaro: ero convinto che sarebbero stati capaci di fare cose eccezionali".

Le Final Eight sono un premio per il grande lavoro svolto.

"Sia chiaro, l’obiettivo rimane raggiungere quanto prima la salvezza. Le Final Eight sono senza dubbio un grande traguardo e come dice coach Brienza andiamo a Torino per provare a vincere".

La nota negativa, se c’è?

"Partiamo da quella positiva: la campagna abbonamenti per il girone di ritorno sta andando alla grande, ad oggi sono 170 le tessere staccate. La nota negativa sono le multe perché per chi come noi deve guardare ai conti rappresentano un peso che vorremmo non dover sopportare. Si può tifare in modo eccezionale come viene fatto al PalaCarrara ma senza trascendere".

Maurizio Innocenti