Un gioiello di Di Biase lancia la Pistoiese

BAGNOLESE

0

PISTOIESE

1

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi, Bertozzini (Sakaj 38’st), Cocconi, Capiluppi (Saccani 34’st); Bruno (Sakoa 38’st), Riccelli (Uni 29’st), Quitadamo; Ferrara Pio, Tzvetkov, Ferrara Salvatore. A disp. Giaroli, Romanciuc, Mora, Marani, Calabretti. All. Gallicchio.

PISTOIESE (4-3-3): Urbietis; Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri; Andreoli, Caponi, Sighinolfi (Mehic 40’st); Ennasry (Biagioni 29’st), Barzotti, Di Biase (Valentini 35’st). A disp. Basani, Festa, Martic, Evangelista, Avdillari, Martinez. All. Consonni.

Maracatore: Di Biase (24’st). Arbitro: Caserzuola di Legnano.

CALCIO

La Pistoiese fa pentole e coperchi. Prende subito in mano la partita, la indirizza nel modo giusto con Di Biase e poi si complica la vita con l’espulsione di Urbietis. Riuscendo comunque a portare a casa altri tre punti fondamentali per continuare l’inseguimento alla Giana Erminio, la cui gara con il Prato è stata sospesa a causa di un infortunio all’arbitro: arancioni dunque momentaneamente a meno tre dalla vetta, mai così vicini finora.

Inizio a ritmi decisamente bassi, la Pistoiese studia gli avversari per capire come e dove poter fare male e al 24’ ecco lo spiraglio giusto. O meglio, se lo inventa Di Biase che, spalle alla porte, al limite dell’area addomestica il pallone, si gira e incrocia il destro sul secondo palo lasciando di sasso il portiere avversario. Un gran gol realizzato dall’attaccante arancione che racchiude classe, potenza e precisione. Pistoiese in pieno controllo della partita e Bagnolese che gioca cercando di limitare i danni. I padroni di casa si fanno vedere in avanti sul finire del primo tempo sfiorando il pareggio, ma Urbietis fa buona guardia e sventa la minaccia. I primi quarantacinque minuti sono tutti qui. La ripresa sembra iniziare sotto segni migliori, quanto meno con la Bagnolese che inizia a giocare anche in attacco. I padroni di casa, infatti, aumentano l’intensità e alzano il baricentro costringendo la Pistoiese a difendersi. Una situazione che trova gli arancioni non del tutto pronti e difatti la difesa corre qualche rischio di troppo.

Consonni se ne accorge e manda in campo Biagioni al posto di Ennasry proprio per rinforzare il reparto arretrato. Al 33’ Urbietis, già ammonito per aver perso tempo, prende il secondo cartellino giallo per proteste ed è costretto a lasciare il campo lasciando in dieci la Pistoiese. Un episodio, o meglio una leggerezza, che colpisce una Pistoiese fin troppo distratta e che fa cambiare il volto alla partita. La Bagnolese tenta il tutto per tutto provando ad approfittare della superiorità numerica, la Pistoiese si trova costretta a dover stringere i denti. Il risultato è tanta confusione, ma la Pistoiese tiene botta e alla fine porta a casa il risultato.

Maurizio Innocenti