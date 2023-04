Un buon punto per La Fenice Riccione passa al tie break

L’ABC Ricami sfiora l’impresa casalinga contro Riccione, quarto della classe: perde di misura, 3-2 (22-25, 25-17, 21-25, 25-14, 15-11 i parziali), ma rosicchia un punto a Polverigi. La 22a giornata della regular season di serie B2 vede l’ABC Ricami ancora al sesto posto della graduatoria con 38 punti, dietro a Ozzano dell’Emilia 60, Pontedera 58, Prato 51, Riccione 49 e Polverigi 39, a quattro turni dal termine. "Abbiamo disputato una bellissima prova, contro una squadra che si è presentata agguerrita e carica nel tentativo di rimontare Prato in classifica e soffiargli la terza posizione. Riccione ha avuto qualche passaggio a vuoto dettato da infortuni e condizione del momento, ma ha un roster che non è inferiore a quello delle prime. Nonostante la salvezza acquisita, abbiamo lottato su ogni pallone come dovessimo strappare qualcosa a ogni costo e questo è stato un buon segnale, dal punto di vista della mentalità. Il rammarico c’è, ma sul 2-1 Riccione ha oggettivamente cambiato marcia, non si è lasciato andare". Tabellino: Mannucci 16, Martone 11, Massaro 17, Gaggioli 0, Orlandi 13, Guarducci 0, Miccoli 0, Betti 0, Agostini 1, Mantellassi 4, Valentini 0, Canovai 6, Tanteri 0.

G.B.