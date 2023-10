Un altro finale amaro per Pistoia. Al PalaCarrara s’impone Trento

PISTOIA

73

TRENTO

78

ESTRA PISTOIA Willis 21, Della Rosa 2, Moore 20, Saccaggi 1, Del Chiaro, Wheatle 3, Hawkins 12, Ogbeide 8, Basile 6, Cemmi n.e. Metsla n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO Ellis 2, Stephens 5, Hubb 15, Alviti 13, Conti 4, Forray 5, Cooke 9, Biligha 2, Grazulis 8, Baldwin 15, Udom n.e Ladurner n.e. All. Galbiati.

ARBITRI Begnis, Bogiorni, Lucotti.

PARZIALI 14-25; 42-37; 62-62.

NOTE tiri da due Pistoia 1740, Trento 739. Tiri da tre Pistoia 1028, Trento 1130. Tiri liberi Pistoia 913, Trento 1114.

Un altro finale amaro per l’Estra Pistoia, che anche contro Trento deve dire addio ai sogni di vittoria ad una manciata di secondi dalla fine del match. Un boccone difficile da mandare giù perché pure contro i bianconeri dell’acclamato ex Fabio Bongi i biancorossi hanno giocato una buona partita. Forse con qualche sbavatura di troppo, ma ci sta per una squadra giovane e inesperta, ancora priva di Varnado. Ecco, diciamo che Pistoia ha pagato e non poco la mancanza di esperienza, smarrendo la via maestra quando il match è entrato nella fase cruciale.

Un primo quarto complicato per l’Estra Pistoia che subisce la fisicità e l’intensità di Trento che parte subito a mille. I biancorossi hanno difficoltà a piazzarsi in campo perché il ritmo imposto dagli avversari è altissimo e spesso in difesa gli accoppiamenti arrivano in ritardo e in attacco la palla circola lentamente con i biancorossi che si trovano a dover giocare contro la difesa schierata. Pistoia chiude sotto di 11 punti (14-25) e con l’assetto da rivedere. Ci pensa Brienza a mettere ordine e infatti nel secondo periodo la musica cambia. L’Estra alza l’intensità in difesa e di conseguenza anche l’attacco è più fluido e questa volta è Trento a subire la veemenza dei biancorossi che piazzano un parziale di 15-4 rimettendo la partita in parità e poi passando in vantaggio andando sopra di 7 punti (38-31) a poco più di un minuto dalla fine.

Match ribaltato con i biancorossi che vanno negli spogliatoi sopra di 5 punti (42-37). Pistoia viaggia sulle ali dell’entusiasmo e prova a mettere le mani sul match. Nel terzo periodo le mani calde di Moore e Willis portano i biancorossi sul più 9 (59-50) a 4 minuti dalla fine, Trento sbanda ma non crolla e in qualche modo riesce a tenere botta rialzando la testa e riportando di nuovo la partita in parità nel finale di quarto (62-62). L’ultimo quarto è giocato a perdifiato, una lotta senza quartiere con le due squadre che iniziano a mostrare segni di stanchezza ma nessuno vuole mollare. Si va punto a punto fino ai secondi finali con Trento che riesce ad essere più lucida e più precisa quel tanto che basta per portare a casa la vittoria.

Maurizio Innocenti