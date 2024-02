Umana-Estra atto secondo: "Vogliamo sorprendere"

È tutto pronto per dare il via all’edizione 2024 della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia. L’Estra Pistoia scenderà in campo questa sera alla Inalpi Arena per la sfida dei quarti di finale contro Venezia (ore 20.45). La buona notizia è che Jordon Varnado è partito con la squadra alla volta di Torino ma il giocatore è ancora sotto osservazione per il colpo subito alla spalla. Ad oggi sapere se Varnado sarà o meno della partita è difficile da dirsi molto dipenderà da come reagirà alla rifinitura di questa mattina prima del match. Incognita Varnado a parte, la squadra è pronta ad affrontare per la seconda volta nel giro di pochi giorni la Reyer Venezia con la differenza che questa sera i biancorossi avranno un motivo in più per provare a vincere. "L’atmosfera che si vivrà a Torino sarà estremamente stimolante per tutti visto il livello di organizzazione che c’è – dice Nicola Brienza – mi ricordo l’anno scorso che fu uno spettacolo incredibile per tutta la settimana è una bellissima vetrina per i ragazzi, per il club, per gli sponsor e quindi va vissuta in quell’ottica lì. Andiamo lì per provare a vincere con la presunzione di provare a fare sempre meglio e la consapevolezza che ci sono gli avversari. Di sicuro non abbiamo paura mentre vedo grande voglia e spero che tutti i ragazzi siano al top per regalarci un’emozione unica".

Giusto, si gioca per vincere pur avendo la consapevolezza che per vincere potrebbe non essere sufficiente giocare una buona partita perché Venezia è sulla carta decisamente più forte rispetto a Pistoia. "Siamo consapevoli della grande qualità di Venezia, consci che possiamo fare un pochino meglio di quanto visto domenica al Taliercio: avendo rivisto a freddo la partita, devo dire che ci sono tantissimi meriti dell’Umana nella partita di domenica e non sarebbe nemmeno giusto dare troppe colpe ai ragazzi. Sappiamo, però, di avere tanti margini per provare ad andare a creare delle situazioni che possono essere un po’ più vantaggiose per noi sapendo che, sul campo, potremo fare il giusto essendoci poche ore di distanza fra le due partite".

È proprio questo il punto, capire cosa bisogna fare dopo una sconfitta come quella di domenica. Bisogna resettare tutto o fare tesoro della lezione? "Si guarda sempre al quadro in generale mai al particolare – prosegue Brienza – Il campionato dice che le prime quattro della classifica del campionato hanno asfaltato le altre, non è successo solo a noi. Siamo stati bravi con Brescia, molto bravi con Milano, mentre meno bravi con Venezia. Sono dell’idea che, in questa situazione, non c’è da guardare le cose negative ma provare a fare un pochino meglio visto che domenica non abbiamo fatto la nostra migliore performance. Rivedendo la partita, poi, posso dire che alcune idee potremo svilupparle meglio ma, allo stesso modo, dovremo anche sperare che Venezia faccia un match con un livello più basso rispetto a quanto visto domenica".

Maurizio Innocenti