Ultimo tango per la Nuova Comauto

Il tecnico Emanuele Fratini era già stato chiaro su quale dovesse essere l’obiettivo del gruppo in quest’ultimo scorcio stagionale: onorare il campionato e dare il massimo fino in fondo, nonostante la retrocessione maturata in anticipo. Ed è con questa "mission" che la Nuova Comauto Pistoia affronterà in trasferta il Futsal Pescara, nel match valido per l’ultima giornata della Serie A 202223 che prenderà il via alle 18 odierne. Guina e compagni affronteranno una formazione che occupa attualmente la terza posizione in classifica e che ha bisogno di punti per superare l’Olimpus Roma. I pescaresi partono quindi con il favore del pronostico, anche alla luce del successo per 6-4 ottenuto al PalaCarrara nella gara d’andata. Il sodalizio arancione non ha però nulla da perdere ed comunque certo della quindicesima piazza. Ma chissà che il fatto di giocare senza alcuna pressione non possa rappresentare un vantaggio, per cogliere quella che sarebbe l’ottava vittoria in campionato. Per chiudere al meglio ed iniziare a pianificare con maggior serenità.