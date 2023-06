Ultimissimi biglietti per il settore ospiti del pala Gianni Asti

Corsa agli ultimi biglietti per gara-3 a Torino: fino alle ore 20 di stasera sarà possibile provare ad acquistare gli ultimi ticket rimasti per il settore ospiti (palla a due ore 20.45), al netto di quelli già prenotati dal tifo organizzato (la spedizione della Baraonda Biancorossa è stimata in circa 150 supporter). Per farlo, bisogna inviare una mail a [email protected] indicando i propri dati e la richiesta del numero di tagliandi desiderati, che avranno un costo singolo di 10 euro. Il pagamento dei biglietti dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: le coordinate verranno comunicate in risposta alla mail dalla società Basket Torino che, successivamente, inoltrerà il biglietto in formato pdf. D’altro canto il club biancorosso ha voluto ringraziare i tifosi per i 7.100 spettatori complessivi che hanno assistito a gara-1 e gara-2 della finale playoff: "un autentico ’muro’ rosso che ci ha regalato emozioni indescrivibili", afferma il club in una nota.