Ultimi accorgimenti CALCIO per le squadre pistoiesi

Il ritorno in campo si sta concretizzando. E anche se le formazioni di Pistoia e provincia hanno ormai definito i rispettivi organici (quasi) tutti restano alla finestra in attesa di eventuali colpi. Le ultime novità riguardano la Seconda Categoria, con la Virtus Montale che ha ufficializzato nei giorni scorsi anche le ultime conferme: il centrocampista Francesco Filoni, l’attaccante Andrea Simonetti e il difensore Lapo Lotti faranno ancora parte del gruppo guidato dal nuovo tecnico Alessandro Nencini, che raccoglierà l’eredità di Dario Gentili (passato all’Amici Miei). Il sodalizio montalese esordirà peraltro in Coppa Toscana il prossimo 3 settembre con i "cugini" del Montale Pol.90 Antares, con la perdente della prima giornata della competizione che se la vedrà con gli aglianesi del San Niccolò. Sempre in Seconda, la Montagna Pistoiese è pronta ad iniziare un nuovo cammino: archiviata l’era Iori, al timone c’è il nuovo mister Silvio Zinanni, con il fiore all’occhiello della campagna acquisti rappresentato dal ritorno del difensore Fataou Samalha. Il "battesimo del fuoco" in coppa arriverà in questo caso nella seconda settimana di settembre, con la perdente del match dra Montecarlo ed Academy Tau. C’è curiosità in Prima Categoria anche per la "prima" del C.Q.S. Pistoia, nato dall’unità di intenti fra Candeglia e Spedalino Le Querci. A dirigere dalla panchina la nuova realtà è stato confermato Giovanni Borrelli, segnalatosi nelle scorse stagioni fra gli allenatori più continui del torneo. Mercato del tutto chiuso infine (salvo sorprese) per le due potenziali "regine" della Prima, ovvero Quarrata ed Amici Miei. I primi a tornare a giocare, in coppa, saranno gli uomini del nuovo coach Francesco Fabbri, che domenica 3 sfideranno lo Jolo Calcio di Filippo Ermini. Il team aglianese dovrà invece attendere il 10 settembre e disputerà probabilmente un’amichevole in più per ritrovare il ritmo-partita. La stagione 202324 insomma, è ormai partita a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino