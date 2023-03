Ultima chiamata per il Quarrata Rischiano anche gli Amici Miei

Domani alle 15.30 prenderà il via la penultima giornata di Promozione. Tanti gli scontri diretti intraprovinciali, a partire dal big match dei Giardinetti: Larcianese – Montecatini vale il primato del gruppo A, con gli uomini di Cerasa intenzionati a mettere la freccia e quelli di Tocchini desiderosi di mantenere il vantaggio. Al Barni andrà invece in scena Casalguidi – Lampo, che potrebbe lasciare in dote qualche sorpresa: la banda Gambadori vuole continuare a stupire dopo aver conquistato la salvezza in anticipo, ma i rivali giocheranno con il coltello fra i denti per restare ancorati al treno playout. Stessa carrozza dalla quale non ha alcune intenzione di scendere nemmeno l’Amici Miei: a mister Pellegrini il compito non facile di fare risultato nella tana di una Meridien che dopo aver vinto la Coppa Italia vuole chiudere bene anche in campionato. Occhio infine al Quarrata, che nel girone B si gioca il tutto per tutto: visto che l’ultimo turno coinciderà con il riposo, per sperare di mantenere la categoria i quarratini devono assolutamente violare il terreno di gioco del Luco. Ed incrociare le dita.