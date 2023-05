Ultima chiamata per il Pistoia Nord

"Non sarà facile, ma finchè la matematica non ci condanna restiamo in gioco. E dovremo dare il 110%". Parola del direttore sportivo Patrizio Carraresi, che ha così indicato l’obiettivo del Pistoia Nord nell’impegno casalingo di domani con il Casciana Termelari. Un incontro che inizierà alle 16 e sarà valido per il secondo turno dei playoff di Seconda Categoria 202223. Gli uomini di mister Filippo Ermini non hanno alternative: dopo la sconfitta per 1-6 rimediata domenica scorsa contro il Resco Reggello, per continuare a sognare la promozione devono assolutamente battere i rivali pisani con un margine particolarmente ampio.